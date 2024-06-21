Ураков Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУраков Иван Михайлович

Ураков Иван Михайлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ураков Иван Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6942
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Ураков Иван Михайлович
Отец - Ураков Михаил Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Уракова Татьяна Авксентиевна
Воспр. - Норкина Мария Андреевна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Ураков Григорий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close