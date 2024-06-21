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Родаев Василий Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родаев Василий Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6941
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
28.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Родаев Василий Павлович
Отец - Родаев Павел Александрович, коллежский регистратор (????)
Мать - Родаева Евфросиния Ивановна
Воспр. - Екимов Игнатий Алексеевич, запасной фельдшер (Орловская губерния,ОрловУезд с. Гнилуша)
Воспр. - Курчатова Евдокия Андреевна, жена мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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