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Горланова Мария Феодосиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горланова Мария Феодосиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6940
Роль персоны
Мать
Дата события
27.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
27.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горланов Иван (незак. ?)
Мать - Горланова Мария Феодосиевна, вдова мастерового (Симский завод)
Воспр. - Горланов Федор Дмитриевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Горланова Мария Георгиевна, крестьянская девица (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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