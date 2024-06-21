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Власова Пелагея Алексеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Власова Пелагея Алексеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6933
Роль персоны
Мать
Дата события
23.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Власова Анастасия Матвеевна
Отец - Власов Матвей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Власова Пелагея Алексеевна
Воспр. - Воронова Марина Тимофеевна, жена крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Уренцов Евфимий Алексеевич, запасной рядовой (Твердышева Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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