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Горшков Иван Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшков Иван Федорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6932
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
19.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Курчатова Клавдия Андреевна
Отец - Курчатов Андрей Иоакимович, старший унтер офицер (Симский завод)
Мать - Курчатова Евгения Григорьевна
Воспр. - Горшков Иван Федорович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Разстегняева Мавра Петровна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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