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Помыкалова Наталья Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалова Наталья Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6931
Роль персоны
Мать
Дата события
19.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
19.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Помыкалова Клавдия Николаевна
Отец - Помыкалов Николай Фаддеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Помыкалова Наталья Андреевна
Воспр. - Помыкалова Александра Фаддеевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Субботин Яков Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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