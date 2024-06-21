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Уренцева Екатерина Гавриловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцева Екатерина Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6925
Роль персоны
Мать
Дата события
09.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Уренцева Анна Федоровна
Отец - Уренцев Федор Георгиевич, рядовой (Симский завод)
Мать - Уренцева Екатерина Гавриловна
Воспр. - Жуков Василий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Жукова Александра Гавриловна, дочь солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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