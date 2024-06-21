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Жеребин Сергей Евдокимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребин Сергей Евдокимович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6923
Роль персоны
Отец
Дата события
06.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жеребина Анастасия Сергеевна
Отец - Жеребин Сергей Евдокимович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Жеребина Александра Ивановна
Воспр. - Жеребин Николай Евдокимович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шапошникова Феодосия Ивановна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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