Осокина Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокина Мария Матвеевна

Осокина Мария Матвеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Мария Матвеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6919
Роль персоны
Мать
Дата события
05.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
05.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Осокина Варвара Даниловна
Отец - Осокин Данил Максимович, ефрейтор (Симский завод)
Мать - Осокина Мария Матвеевна
Воспр. - Волкова Василиса Семеновна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Осокин Георгий Максимович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close