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Осокина Анна Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Анна Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6918
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
04.12.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Кирсанов Николай Васильевич
Отец - Кирсанов Василий Ильич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Кирсанова Прасковья Михайловна
Воспр. - Кирсанов Иван Ильич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Осокина Анна Федоровна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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