Родионова (мертворожд.)
Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
- ФИО
- Родионова (мертворожд.)
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 6916
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 01.12.1904
- Приход
- Дмитриевская ц.
- Губерния прихода
- Уфимская губерния
- Уезд прихода
- Уфимский уезд
- Место прихода
- Симский завод
- Дата смерти
- 01.12.1904
- Причина смерти
- мертворожд.
- Архивный код
- ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
- Полная запись
- Урожд. - Родионова (мертворожд.)
Отец - Родионов Василий Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Родионова Александра Игнатиевна
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- Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)
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