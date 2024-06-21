Родионова (мертворожд.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионова (мертворожд.)

Родионова (мертворожд.)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионова (мертворожд.)
Тип записи
о рождении
Номер записи
6916
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.12.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
01.12.1904
Причина смерти
мертворожд.
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Родионова (мертворожд.)
Отец - Родионов Василий Стефанович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Родионова Александра Игнатиевна
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close