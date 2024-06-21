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Масленникова Анастасия Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленникова Анастасия Евфимиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6915
Роль персоны
Мать
Дата события
30.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
30.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Масленников Николай Васильевич
Отец - Масленников Василий Елисеевич, отставной рядовой (Симский завод)
Мать - Масленникова Анастасия Евфимиевна
Воспр. - Брылкин Андрей Григорьевич, запасной вахмистр (Симский завод)
Воспр. - Зайцева Мария Васильевна, жена крестьянина (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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