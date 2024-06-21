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Родионова Мария Николаевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионова Мария Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6913
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена крестьянина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
29.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшков Николай Дмитриевич
Отец - Горшков Дмитрий Стефанович, унтер офицер (Симский завод)
Мать - Горшкова Елена Николаевна
Воспр. - Горшков Захарий Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Родионова Мария Николаевна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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