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Зубарев Яков Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубарев Яков Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6910
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин безземельный
Н.П. приписки кратко
Уфимский уезд Архангельская вол.
Дата крещения
20.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Шутолева Екатерина (подкидыш)
Прием. отец - Шутолев Кондратий Иванович, крестьянин (Вятская губерния, Уржумский уезд Кичминская вол. д. Зеленова)
Прием. мать - Шутолева Василиса Стефановна
Воспр. - Зубарев Яков Иванович, крестьянин безземельный (Уфимский уезд Архангельская вол.)
Воспр. - Яковлева Анастасия Лаврентьевна, жена солдата (Уфимский уезд с. Касимово)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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