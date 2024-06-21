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Норкин Яков Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкин Яков Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6909
Роль персоны
Отец
Дата события
15.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Норкин Григорий Яковлевич
Отец - Норкин Яков Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Норкина Александра Стефановна
Воспр. - Ковшова Мария Викторовна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Шипелев Леонтий Матвеевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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