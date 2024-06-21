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Киселев Алексей Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселев Алексей Петрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6907
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
13.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Девкин Иван Гордеевич (Довкин)
Отец - Девкин Гордей Емельянович (Довкин), запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Девкина Дарья Лавровна (Довкина)
Воспр. - Киселев Алексей Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Рыкова Пелагея Николаевна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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