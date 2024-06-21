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Девкина Дарья Лавровна (Довкина)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Девкина Дарья Лавровна (Довкина)
Тип записи
о рождении
Номер записи
6907
Роль персоны
Мать
Дата события
13.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Девкин Иван Гордеевич (Довкин)
Отец - Девкин Гордей Емельянович (Довкин), запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Девкина Дарья Лавровна (Довкина)
Воспр. - Киселев Алексей Петрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Рыкова Пелагея Николаевна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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