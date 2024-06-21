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Шипелева Виктория Валентиновна (Валентиевна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шипелева Виктория Валентиновна (Валентиевна)
Тип записи
о рождении
Номер записи
6905
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
09.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жуков Иван (незак.?)
Мать - Жукова Агафия Павловна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Уренцев Иван Иванович, сын солдата (Твердышева Казарма д.)
Воспр. - Шипелева Виктория Валентиновна (Валентиевна), жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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