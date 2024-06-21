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Николаева Ксения Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Николаева Ксения Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6904
Роль персоны
Мать
Дата события
09.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
09.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Николаева Екатерина Дмитриевна
Отец - Николаев Дмитрий Никандрович, мещанин, почтальон Симского почтово-телеграфного отделения (Белебей г.)
Мать - Николаева Ксения Георгиевна
Воспр. - Разжигаев Иван Петрович, урядник (Симский завод)
Воспр. - Решетова Мария Михайловна, дочь мещанина (Кунгур г.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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