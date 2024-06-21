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Киселева Александра Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Киселева Александра Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6903
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
08.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Киселева Матрона Ивановна
Отец - Киселев Иван Капитонович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Киселева Анисия Ивановна
Воспр. - Киселева Александра Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Нечаев Михаил Иванович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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