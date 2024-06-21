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Напалков Павел Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Павел Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6900
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.11.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.11.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Напалков Павел Дмитриевич
Отец - Напалков Дмитрий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Напалкова Анна Андреевна
Воспр. - Кузнецова Агрипина Авксентиевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Петр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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