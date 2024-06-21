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Шипелев Евфимий Флорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шипелев Евфимий Флорович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6897
Роль персоны
Отец
Дата события
31.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Шипелев Иван Евфимиевич
Отец - Шипелев Евфимий Флорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Шипелева Евфросиния Андреевна
Воспр. - Булыкин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шипелева Мария Ивановна, жена крестьянина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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