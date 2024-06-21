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Сибирев Дмитрий Георгиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сибирев Дмитрий Георгиевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6895
Роль персоны
Урожд.
Дата события
31.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
31.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Сибирев Дмитрий Георгиевич
Отец - Сибирев Георгий Матвеевич, мастеровой (Мясникова Казарма д.)
Мать - Сибирева Анна Даниловна
Воспр. - Головченко-Зубков Федор Филаретович, крестьянин (Уфимский уезд д. Князево)
Воспр. - Уренцева Татьяна Константиновна, крестьянская девица (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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