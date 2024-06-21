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Жукова Анастасия Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова Анастасия Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6894
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Скарлыгин Михаил Михайлович
Отец - Скарлыгин Михаил Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Скарлыгина Агрипина Федоровна
Воспр. - Жукова Анастасия Федоровна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгин Андрей Михайлович, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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