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Помыкалова Анна Игнатиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалова Анна Игнатиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6893
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь солдата
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
30.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Лебедев Михаил Васильевич
Отец - Лебедев Василий Платонович, рядовой (Симский завод)
Мать - Лебедева Татьяна Игнатьевна
Воспр. - Лебедев Павел Платонович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Помыкалова Анна Игнатиевна, дочь солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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