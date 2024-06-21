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Томилин Михаил Сергеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Томилин Михаил Сергеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6891
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
29.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Томилин Михаил Сергеевич
Отец - Томилин Сергей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Томилина Анастасия Павловна
Воспр. - Козлова Стефанида Павловна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Мороков Иван Семенович, крестьянин (Костромская губерния, Макарьевский уезд Зарецкая вол. д. Юркино)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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