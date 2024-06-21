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Тюрин Василий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюрин Василий Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6889
Роль персоны
Отец
Дата события
26.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Тюрина Анастасия Васильевна
Отец - Тюрин Василий Матвеевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
Мать - Тюрина Евдокия Семеновна
Воспр. - Огурцова Мария Матвеевна, жена солдата (Миньярский завод)
Воспр. - Тюрин Николай Матвеевич, запасной унтер офицер (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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