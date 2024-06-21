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Масленникова Анна Афанасьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленникова Анна Афанасьевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7916
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
24.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Федюков Дмитрий Александрович (Фидюков)
Отец - Федюков Александр Гаврилович (Фидюков), мастеровой (Симский завод)
Мать - Федюкова Стефанида Афанасьевна (Фидюкова)
Воспр. - Курчатов Семен Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Анна Афанасьевна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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