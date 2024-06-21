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Федюков Дмитрий Александрович (Фидюков)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Федюков Дмитрий Александрович (Фидюков)
Тип записи
о рождении
Номер записи
7916
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Федюков Дмитрий Александрович (Фидюков)
Отец - Федюков Александр Гаврилович (Фидюков), мастеровой (Симский завод)
Мать - Федюкова Стефанида Афанасьевна (Фидюкова)
Воспр. - Курчатов Семен Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Анна Афанасьевна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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