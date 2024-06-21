Круглова Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглова Елена Петровна

Круглова Елена Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Круглова Елена Петровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7914
Роль персоны
Мать
Дата события
23.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
23.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Круглов Дмитрий Петрович
Отец - Круглов Петр Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Круглова Елена Петровна
Воспр. - Усачева Елизавета Петровна, жена крестьянина (Казанская губерния, Спасский уезд с. Мордовский Юрткуль)
Воспр. - Хорьков Иван Семенович, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close