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Деулина Пелагея Кузьминична

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Деулина Пелагея Кузьминична
Тип записи
о рождении
Номер записи
7912
Роль персоны
Мать
Дата события
22.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
22.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Деулина Мария Григорьевна
Отец - Деулин Григорий Тимофеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Деулина Пелагея Кузьминична
Воспр. - Брылкин Семен Кузьмич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Брылкина Ольга Кузьминична, крестьянская девица (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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