Волкова Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Мария Георгиевна

Волкова Мария Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова Мария Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7910
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
21.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Волков Дмитрий Георгиевич
Отец - Волков Георгий Антониевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Волкова Мария Леонтьевна
Воспр. - Волкова Мария Георгиевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Ураков Григорий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close