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Масленников Павел Елисеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Павел Елисеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7909
Роль персоны
Отец
Дата события
20.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Масленникова Елизавета Павловна (Елисавефа)
Отец - Масленников Павел Елисеевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Масленникова Анастасия Ивановна
Воспр. - Сулимов Федор Иванович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Сулимова Елена Ивановна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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