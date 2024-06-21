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Калинин Трофим Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Калинин Трофим Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7908
Роль персоны
Отец
Дата события
20.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянин
Н.П. приписки кратко
Сергиевка с.
Дата крещения
20.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Калинина Анастасия Трофимовна
Урожд. - Калинина Анна Трофимовна
Отец - Калинин Трофим Павлович, крестьянин (Сергиевка с.)
Мать - Калинина Марфа Яковлевна
Воспр. - Родионов Макарий Михайлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шипелева Анна Григорьевна, крестьянская девица (Симский завод)
Воспр. - Шипелева Виктория Валентиновна (Валентиевна), жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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