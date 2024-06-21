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(Гудков ?) Иван Романович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
(Гудков ?) Иван Романович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7907
Роль персоны
Отец
Дата события
18.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
отставной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - (Гудков ?) Дмитрий Иванович
Отец - (Гудков ?) Иван Романович, отставной рядовой (Симский завод)
Мать - (Гудкова Агафия ?) Михайловна
Воспр. - Буслаев Петр Павлович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Буслаева Елена Ивановна, жена солдата (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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