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Сибирева Анна Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сибирева Анна Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7905
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
крестьянская девица
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
17.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Оссовская Анастасия Иосифовна
Отец - Оссовский Иосиф Мартынович, младший фельдшер, унтер офицер (Плоцкая губерния, Цехановский уезд гмина Шлясы-Лозина)
Мать - Оссовская Стефанида Тихоновна
Воспр. - Зайцев Николай Апполонович, крестьянин (Мясникова Казарма д.)
Воспр. - Сибирева Анна Георгиевна, крестьянская девица (Мясникова Казарма д.)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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