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Шапошникова Мария Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шапошникова Мария Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7904
Роль персоны
Мать
Дата события
16.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
16.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Шапошников Дмитрий Никанорович
Отец - Шапошников Никанор Макариевич
Мать - Шапошникова Мария Михайловна
Воспр. - Ларионов Дмитрий Александрович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Шапошникова Дарья Никаноровна, крестьянская девица (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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