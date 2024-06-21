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Симбирцев Григорий Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Симбирцев Григорий Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7903
Роль персоны
Отец
Дата события
14.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
14.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Симбирцев Михаил Григорьевич
Отец - Симбирцев Григорий Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Симбирцева Прасковья Дмитриевна
Воспр. - ???? ???? Нико???? (оборвано), дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Симбирцев Алексей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
14.10.1904
27.10.1906
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Неизвестно
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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