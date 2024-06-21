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Розанова Агрипина Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Розанова Агрипина Евфимиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7902
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мещанина
Н.П. приписки кратко
Уфа г.
Дата крещения
13.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жуков Иван Васильевич
Отец - Жуков Василий Никанорович, запасной ефрейтор (Симский завод)
Мать - Жукова Вера Ермолаевна
Воспр. - Розанова Агрипина Евфимиевна, дочь мещанина (Уфа г.)
Воспр. - Федюков Дмитрий Ермолаевич (Фидюков), мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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