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Жукова Анна Евфимиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жукова Анна Евфимиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7900
Роль персоны
Мать
Дата события
11.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
11.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Жуков Андрей Стефанович
Отец - Жуков Стефан Иосифович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Жукова Анна Евфимиевна
Воспр. - Жукова Мария Иосифовна, жена солдата (Симский завод)
Воспр. - Прытков Иван Евфимиевич, мастеровой (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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