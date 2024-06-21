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Лебедев Семен Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев Семен Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7899
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
11.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Озимина Капитолина Андреевна
Отец - Озимин Андрей Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Озимина Елена Михайловна
Воспр. - Лебедев Семен Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Лебедева Мария Гавриловна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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