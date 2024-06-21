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Напалков Иван Гаврилович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Напалков Иван Гаврилович
Тип записи
о рождении
Номер записи
7896
Роль персоны
Отец
Дата события
10.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
старший унтер офицер
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
10.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Напалкова Зинаида Ивановна
Отец - Напалков Иван Гаврилович, старший унтер офицер (Симский завод)
Мать - Напалкова Ольга Захариевна
Воспр. - Напалков Василий Гаврилович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Напалкова Александра Захариевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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