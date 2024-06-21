Горшкова Агрипина Потапиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршкова Агрипина Потапиевна

Горшкова Агрипина Потапиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Агрипина Потапиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7894
Роль персоны
Мать
Дата события
06.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
06.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Горшкова Пелагея Григорьевна
Отец - Горшков Григорий Федорович, мастеровой (Симский завод)
Мать - Горшкова Агрипина Потапиевна
Воспр. - Деулина Агрипина Александровна, вдова крестьянина (Симский завод)
Воспр. - Харчевников Арсений Потапиевич, мастеровой (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close