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Соколов Сергей Николаевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соколов Сергей Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
7893
Роль персоны
Отец
Дата события
06.10.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
06.10.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Соколова Пелагея Сергеевна
Отец - Соколов Сергей Николаевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Соколова Анна Петровна
Воспр. - Зайцева Анна Ивановна, дочь мастерового (Симский завод)
Воспр. - Кручинин Исаакий Харитонович, крестьянин (Владимирская губерния, Гороховецкий уезд Нижне-ландиховская вол. д. Зубариха)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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