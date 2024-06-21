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Узюмова Матрона Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Узюмова Матрона Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
7885
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
25.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Узюмова Анастасия Семеновна
Отец - Узюмов Семен Георгиевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Узюмова Мария Стефановна
Воспр. - Узюмов Григорий Георгиевич, запасной ефрейтор (Симский завод)
Воспр. - Узюмова Матрона Георгиевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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