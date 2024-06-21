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Осокина Александра Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Александра Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6887
Роль персоны
Мать
Дата события
25.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
25.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Осокина Ираида Михайловна
Отец - Осокин Михаил Федотович, крестьянин (Костромская губерния, Кологривский уезд Коткишская вол. д. Дорофеево)
Мать - Осокина Александра Стефановна
Воспр. - Зиновьева Мария Лазаревна, жена солдата (Костромская губерния, Кологривский уезд Петрусовская вол. д. Кокуево)
Воспр. - Зубков-Головченко Кузьма Филаретович, крестьянин (Архангельская вол. д. Князево)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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