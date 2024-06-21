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Плотников Василий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Плотников Василий Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6885
Роль персоны
Отец
Дата события
23.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
мастеровой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Плотников Александр Васильевич
Отец - Плотников Василий Васильевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Плотникова Анастасия Николаевна
Воспр. - Коновалов Евфимий Алексеевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Масленникова Елена Николаевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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