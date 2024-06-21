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Косарев Дмитрий Александрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Косарев Дмитрий Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
6884
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Косарев Дмитрий Александрович
Отец - Косарев Александр Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Косарева Зинаида Андреевна
Воспр. - Косарев Григорий Трофимович, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Косарева Елена Андреевна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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