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Мартынова Ирина Семеновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынова Ирина Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
6882
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь мастерового
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
18.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Заварзина Пелагея Дмитриевна
Отец - Заварзин Дмитрий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Мать - Заварзина Матрона Семеновна
Воспр. - Курносов Михаил Андреевич, мастеровой (Симский завод)
Воспр. - Мартынова Ирина Семеновна, дочь мастерового (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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