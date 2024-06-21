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Волков Петр Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волков Петр Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
6880
Роль персоны
Отец
Дата события
16.09.1904
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
запасной рядовой
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
16.09.1904
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.13
Полная запись
Урожд. - Волков Михаил Петрович
Отец - Волков Петр Матвеевич, запасной рядовой (Симский завод)
Мать - Волкова Василиса Семеновна
Воспр. - Скарлыгина Клавдия Виссарионовна, дочь солдата (Симский завод)
Воспр. - Чевардин Василий Андреевич, мастеровой (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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